Горняк22: Врио главы МЧС назначен генерал-полковник Александр Чуприян

Сотрудники МЧС Фото: Анна Меньшикова

Ранее источники СМИ уже называли фамилию спасателя в качестве возможного временного руководителя в ведомстве. Назначение нового руководителя ожидается не раньше выборов в Госдуму

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы МЧС первого заместителя министра, генерал-полковника Александра Чуприяна. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее распоряжение.

Решение вступает в силу со дня подписания.

О том, когда будет назначен новый глава ведомства, не сообщается. Однако, как считают эксперты, это вряд ли произойдет до оглашения итогов предстоящих выборов в Госдуму.

55-летний Евгений Зиничев погиб в Норильске во время учений, сорвавшись со скалы. Ведомство он возглавлял с 2018 года.

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