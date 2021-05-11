Горняк22: Дважды Герой Советского Союза. История воздушного снайпера

Что значит лететь на пикирующем бомбардировщике на штурмовку войск противника? Это значит скользить над землей в маленьком закупоренном наглухо коконе, когда тебя со всех сторон – сверху, снизу, справа, слева – стараются убить люди в чужих мундирах.

Можно бы сжаться в комочек, отрешиться от всего и думать только: «Господи, пронеси!» Можно бы, да нельзя. Потому что нужно бить по танкам, пускать под воду мосты, утюжить бомбами и осыпать пулями вражеские аэродромы. Говоря просто, воевать, по мере сил приближая Победу. Что значит 344 боевых вылета? А то и значит, что в каждом из них он мог погибнуть. Мог, но выжил, стал героем.

Имя этого человека – Павел Артемьевич Плотников, единственный в нашем крае дважды Герой Советского Союза.

Паренёк из Гоньбы

Его предвоенная биография была самой обычной для того времени. Павел Артемьевич родился 4 марта 1920 года в селе Гоньба. Отец был плотником. Семья состояла из шести человек – отца, матери, трех братьев и сестры. Павел рос веселым мальчишкой, непоседой. Целые дни с друзьями проводил в лесу или на реке, а зимой – на лыжах и на коньках. При всём при этом ему хотелось быстрее пойти в школу. Мечтал научиться читать: не терпелось разыскать книги про самолеты.

Семья переехала в Барнаул. Из восьмого класса Паша ушел в железнодорожное училище и, окончив его, стал работать электрослесарем на вагоноремонтном заводе. Одновременно занимался в аэроклубе. Как лучшего планериста, его зачислили в летную школу, окончив ее, он в 1937 году поступил в Новосибирскую военно-авиационную школу, навсегда связав свою судьбу с небом. В 1939 году в звании младшего лейтенанта был направлен в авиационную часть Красной армии.

Будни мастера

Воевать он начал буквально с первых часов первого военного дня – 22 июня 1941 года. Читая документы военной поры, просто диву даешься, насколько смело, решительно, порой оригинально, а главное, результативно сражался наш земляк, настоящий победитель, трижды достойный того, чтобы вспомнить о нем в День Великой Победы.

Так, во время нашего неудавшегося наступления на Харьков в 1942 году в ночь на 24 мая при налете на аэродром противника Сталино (ныне город Донецк) его пикирующий бомбардировщик Пе-2 (на фронтовом сленге «Пешка». – Авт.) вошел в круг идущих на посадку неприятельских самолетов, подал ракетой сигнал «свой» и, сбросив бомбы на старт противника, уничтожил три неприятельских бомбардировщика. Вернувшись к вражескому аэродрому через полчаса, вновь подал ракетой сигнал «я свой», дождался включения посадочных огней, после чего обстрелял аэродром из пулеметов, вызвав еще один очаг пожара.

Спустя пять лет, в 1947 году, когда майор Плотников проходил обучение в Краснознамённой Военно-Воздушной академии Вооружённых Сил СССР, это учебное заведение выпустило книгу «Сто сталинских соколов. В боях за Родину. (Сборник боевых эпизодов из опыта Героев Советского Союза)». Второй раздел этой книги – «Бомбардировщики» открывали статьи нашего земляка. Статья «Свободная охота» бомбардировщиков» рассказывала о боевой работе Плотникова лишь в один будничный военный день ноября 1943 года. Павел Артемьевич, как указывает он сам в начале материала, «имел опыт «свободной охоты» по ж.-д. станциям и перегонам, аэродромам и автоперевозкам». Вот этим в паре с капитаном Пашковым он и занялся. Задача – нанести бомбардировочный удар по станции Смела. Теперь по пунктам.

На подлете к станции Плотников увидел, что «Пешку» товарища атакуют два вражеских истребителя. Атаковать на пикирующем бомбардировщике истребители – это, мягко говоря, нонсенс, но Плотников сделал это. Сбил один из «мессершмиттов» и сумел уйти от другого, уклонившись для этого в сторону от станции. Затем проштурмовал выходящий из леса вражеский эскадрон, вернулся к станции Смела и под огнем зенитных орудий с планирующего полета нанес по ней бомбовый удар, вызвав пожар на железнодорожных путях. А уже возвращаясь на свой аэродром, с высоты 30 метров забросал авиационными гранатами легковую машину противника.

Таким был только один будничный военный день летчика Плотникова, а до конца войны было еще далеко.

Под крылом – Берлин

В наступившем вскоре 1944 году продолжается счет его боевым вылетам и нанесенного врагу урона. 14 марта он при налете одиночным вылетом на железнодорожный эшелон точным ударом уничтожает 20 вагонов с боеприпасами противника. В это время он уже признанный «воздушный снайпер» и вскоре еще раз подтверждает почетное звание. 12 апреля при ударе по переправам противника через Днестр он выполняет несколько заходов на цель, каждый раз сбрасывая по одной бомбе. И каждый раз делает это под сильным зенитным огнем, которым немного раньше уже были сбиты два наших бомбардировщика, не выполнившие свою задачу.

По его собственным словам, Плотников мог погибнуть на войне девять раз. Стоит усомниться, ведь только в апрельском небе над Днестром это могло случиться во время каждого захода на цель. И можно было бы произвести залповое бомбометание, высыпав в одном заходе за раз все бомбы. Вряд ли бы кто осудил летчика за это, уж не наказали бы точно. Но тогда бы это был не Павел Плотников, уничтоживший в тот день снайперским бомбометанием сразу две вражеские переправы.

За образцовое выполнение заданий командования, особенно за успешный исход операции при освобождении Украины и уничтожение переправы через реку Днестр в районе города Дубоссары, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года П.А. Плотникову присвоено звание Героя Советского Союза. После этого он был назначен командиром эскадрильи.

О победном 1945-м сам Павел Артемьевич вспоминал так: «Нам доверяли самые ответственные задания. И вот 22 апреля 1945 года мы получили приказ вылететь на бомбежку Берлина. Давно мы дожидались этого дня…

Берлин встретил нас бешеным лаем зениток. Но это не могло удержать нас. Начиная с 22 апреля и до дня капитуляции берлинского гарнизона мы совершали такие вылеты каждый день. Боевые дела эскадрильи, а также мои личные послужили основанием для того, чтобы наградить меня второй медалью «Золотая Звезда».

О Павле Плотникове можно с уверенностью сказать, что он прошел-пролетел всю Великую Отечественную войну. Участвовал в обороне Донбасса, в боях на Дону, на Кавказе, в битве под Курском, освобождал Украину, Польшу, участвовал во взятии Берлина. Его экипаж всегда выполнял самые сложные и ответственные задания, он в совершенстве владел техникой пилотирования в любых метеоусловиях. Командование характеризовало Плотникова как «воздушного снайпера» и «воздушного разведчика».

Мирная жизнь

После войны Павел Артемьевич жил в Москве. Продолжал службу в Военно-воздушных силах, занимая командно-штабные должности в войсках и центральном аппарате ВВС. В 1966 году ему было присвоено воинское звание генерал-майора авиации и звание заслуженного военного летчика СССР. После выхода в отставку в 1975 году работал инженером.

1 июня 1953 года на площади Свободы состоялось открытие бюста П.А. Плотникова. На торжество собрались тысячи его земляков-барнаульцев. Приехал в родной город и сам Павел Артемьевич. Бывал он в Барнауле и потом, как правило, стараясь избегать торжественно-официальных мероприятий. Часто отдыхал на даче у сестры Елены Артемьевны, рыбачил на Оби, ездил в лес. Как и в Барнауле, дома в столице любимым местом его времяпрепровождения была подмосковная дача. После выхода в отставку Плотников увлеченно занимался садово-огородными работами. Бомбежки, воздушные бои, штурмовки мостов и транспортых судов, небо в дыму и огненных всполохах были далеко позади, земля в цвету – рядом.

Умер Павел Артемьевич во сне ранним утром 14 декабря 2000 года. Похоронили его рядом с могилой жены Генриэтты Георгиевны Плотниковой. Она ушла из жизни за год до смерти мужа.

В 2004 году имя дважды Героя Советского Союза П.А. Плотникова было присвоено школе № 97 села Гоньба. В 2010 году в московском микрорайоне Северное Чертаново на доме, где он жил, была установлена мемориальная доска.

Справка

За годы войны П.А. Плотников совершил 344 боевых вылета на бомбардировку войск и техники противника. Сбил огнем курсовых орудий 3 самолета, потопил 6 военных транспортных судов, уничтожил 7 эшелонов с боевой техникой противника, 3 железнодорожных моста, 13 паровозов, более 250 автомашин и большое число другой вражеской техники.

Алтайская правда