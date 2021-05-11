Горняк22: Эксперты рассказали, как мошенники воруют деньги с телефона, используя бесконтактный платеж

Бесконтактные платежи без использования карты намного облегчают оплату. Однако мошенники не дремлют и здесь и находят способы, как добраться до денег россиян.

По словам экспертов, вместе с развитием технологий, совершенствуют свое мастерство и мошенники. Так, теперь они похищают деньги, используя возможность бесконтактных платежей и платежей без использования карты, отмечают РИА Новости.

Обычно телефон кладут в карманы или в сумку. В час пик в транспорте мошенники с терминалом в сумке подходят к жертве на близкое расстояние и просто снимают деньги.

Поэтому эксперты советуют устанавливать блокировку в смартфоне. А в приложении для бесконтактной оплаты заранее заложить лимит определенной суммы.

Алтайская правда