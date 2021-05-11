Горняк22: Еще меньше больных коронавирусом выявили в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае выявлено 60 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 42 человек, умерло 8, все — от COVID-19.

Из вновь заболевших жителей края 21 проживает в Барнауле. 9 человек заболели в Бийске, по 5 – Рубцовске и Бийском районе, 4 — в Локтевском районе, 3 — в Новоалтайске. В других умниципалитетах края по 2 и менее заболевших.

На 10 мая находятся на лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусом 712 человек. Еще 223 пациента лечатся с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных – 189.

Минздравом края развернуто 1 306 коек, в резерве — 371.

В Алтайский край поступило уже 258 187 комплектов вакцины против коронавируса. На утро 10 мая прививается 204 043 (+ 1) человека. Из них 58 276 получили первую прививку, 145 767 — полностью привиты.

Алтайская правда