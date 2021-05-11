ГОРНЯК22 11.05.2021
Общество

Горняк22: В замке Дракулы открыли пункт вакцинации от коронавируса

Горняк22
11 часов Ago

В Румынии в замке Дракулы открыли бесплатный центр вакцинации от коронавируса. Здесь медики с вампирскими клыками предлагают всем желающим вакцинироваться.

Поставить вакцину Pfizer здесь можно будет каждые выходные. Кроме того, привившиеся смогут бесплатно посетить выставку замка, где собраны  52 средневековых орудия пыток.

В Румынии заявляют, что планируют к сентябрю вакцинировать 10 млн  граждан, сообщают «Известия».

На сегодняшний день в стране выявлено свыше 1 млн случаев заболевания коронавирусом, почти 30 тыс. человек скончались от инфекции. 

Алтайская правда

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