Горняк22: В замке Дракулы открыли пункт вакцинации от коронавируса

В Румынии в замке Дракулы открыли бесплатный центр вакцинации от коронавируса. Здесь медики с вампирскими клыками предлагают всем желающим вакцинироваться.

Поставить вакцину Pfizer здесь можно будет каждые выходные. Кроме того, привившиеся смогут бесплатно посетить выставку замка, где собраны 52 средневековых орудия пыток.

В Румынии заявляют, что планируют к сентябрю вакцинировать 10 млн граждан, сообщают «Известия».

На сегодняшний день в стране выявлено свыше 1 млн случаев заболевания коронавирусом, почти 30 тыс. человек скончались от инфекции.

Алтайская правда