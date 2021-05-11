Горняк22: Что можно и чего нельзя делать на Радоницу

11 мая — Родительский день, или Радоница. Это главный день поминовения всех усопших. Название Радоница перекликается со словом «радость». Это не случайно, ведь ее связывают с торжеством жизни над смертью.

В этот день принято посещать кладбища, наводить порядок на могилках и чтить память погибших родственников. Рекомендуется сходить в православный храм и помолиться о даровании покоя душам ушедших от нас в другой мир.

Перед Радоницей приводят в порядок могилы родных и близких: убирают прошлогоднюю листву, ветки, моют памятники, красят оградки.

В любую из родительских суббот рекомендуется сходить в православный храм, помолиться искренне о даровании покоя душам ушедших, как говориться, для Бога все живы. Также можно принести продукты в храм для поминания.

Считается, что в родительские субботы не следует заниматься уборкой, стирать, работать в огородах, мыться. В большинстве случаев это суеверия, не подтвержденные церковью.

Алтайская правда