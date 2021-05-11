ГОРНЯК22 11.05.2021
Общество

Горняк22: Стало известно, сколько заработали алтайские депутаты за 2020 год

Горняк22
12 часов Ago

Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания отчитались о своих доходах за 2020 год.

Более 30 млн за год заработали Дмитрий Аганов (32,97 млн, также 6,87 млн получила его жена) и Анатолий Вытоптов (32,73 млн, доход супруги – 0,46 млн). Еще семеро народных избранников (все – единороссы, кроме Владимира Попова из КПРФ) заработали в минувшем году более 10 млн рублей:

  • Алексей Кривенко – 19,09 млн (жена — 0,1 млн);
  • Алексей Найден – 17,49 млн (жена — 0,11 млн);
  • Владимир Попов – 13,64 млн (жена — 16,91 млн);
  • Сергей Приб, председатель фракции ЕР – 13,4 млн (жена — 0,6 млн);
  • Вадим Смагин – 12,49 млн (жена — 0,23 млн);
  • Юрий Матвейко – 11,06 млн (жена — 7,99 млн);
  • Николай Бушков – 10,49 млн (жена — 5,11 млн).

Самыми небогатыми оказались: член ЛДПР Дмитрий Степурко, указавший годовой доход в размере 30 тысяч рублей, единоросс Всеволод Кондратьев (160 тысяч) и коммунистка Вероника Лапина (260 тысяч).

Председатель АКЗС Александр Романенко получил 4,31 млн рублей (еще 1,96 млн заработала его супруга). Председатель фракции «Справедливой России» Александр Молотов – 2,69 млн рублей (100 тысяч заработала его жена), Руководитель фракции КПРФ Мария Прусакова – 0,5 млн рублей. Возглавляющий фракцию ЛДПР Владимир Семенов получил 3,92 млн рублей (его жена – 75 тысяч).

Алтайская правда

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