Горняк22: Виктор Томенко поставил задачи перед финансовыми структурами
Глава Алтайского края Виктор Томенко поставил ряд задач перед финансовыми органами региона на текущий 2021 год. Он принимал участие в коллегии краевого Минфина по итогам работы за прошлый год.
Задачи были следующие:
- обеспечивать постоянное функционирование бюджетной системы;
- повышать доходы жителей края;
- безусловно выполнять принятые обязательства, включая майские указы президента;
- организовать полную и своевременную уплату обязательных платежей во все уровни бюджетов, а также социальных расходов, включая выплату зарплат;
- продолжить осуществлять нацпроекты.
На коллегии зампредседателя краевого правительства Данил Ситников сообщил, что доходы консолидированного бюджета региона за прошлый год достигли 154,3 млрд рублей. Это на 22% выше, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба губернатора.
«Несмотря на непростую экономическую ситуацию во втором-третьем кварталах прошлого года, по итогам 2020 года сложилась положительная динамика поступлений налоговых и неналоговых платежей», – сказал на заседании Данил Ситников.