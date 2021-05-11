Горняк22: Виктор Томенко поставил задачи перед финансовыми структурами

Глава Алтайского края Виктор Томенко поставил ряд задач перед финансовыми органами региона на текущий 2021 год. Он принимал участие в коллегии краевого Минфина по итогам работы за прошлый год.

Задачи были следующие:

обеспечивать постоянное функционирование бюджетной системы;

повышать доходы жителей края;

безусловно выполнять принятые обязательства, включая майские указы президента;

организовать полную и своевременную уплату обязательных платежей во все уровни бюджетов, а также социальных расходов, включая выплату зарплат;

продолжить осуществлять нацпроекты.

На коллегии зампредседателя краевого правительства Данил Ситников сообщил, что доходы консолидированного бюджета региона за прошлый год достигли 154,3 млрд рублей. Это на 22% выше, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба губернатора.

«Несмотря на непростую экономическую ситуацию во втором-третьем кварталах прошлого года, по итогам 2020 года сложилась положительная динамика поступлений налоговых и неналоговых платежей», – сказал на заседании Данил Ситников.

Алтайская правда