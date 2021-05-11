ГОРНЯК22 11.05.2021
Общество

Горняк22: Виктор Томенко поставил задачи перед финансовыми структурами

Горняк22
12 часов Ago

Глава Алтайского края Виктор Томенко поставил ряд задач перед финансовыми органами региона на текущий 2021 год. Он принимал участие в коллегии краевого Минфина по итогам работы за прошлый год.

Задачи были следующие:

  • обеспечивать постоянное функционирование бюджетной системы;
  • повышать доходы жителей края;
  • безусловно выполнять принятые обязательства, включая майские указы президента;
  • организовать полную и своевременную уплату обязательных платежей во все уровни бюджетов, а также социальных расходов, включая выплату зарплат;
  • продолжить осуществлять нацпроекты.

На коллегии зампредседателя краевого правительства Данил Ситников сообщил, что доходы консолидированного бюджета региона за прошлый год достигли 154,3 млрд рублей. Это на 22% выше, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба губернатора. 

«Несмотря на непростую экономическую ситуацию во втором-третьем кварталах прошлого года, по итогам 2020 года сложилась положительная динамика поступлений налоговых и неналоговых платежей», – сказал на заседании Данил Ситников.

Алтайская правда

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