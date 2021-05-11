ГОРНЯК22 11.05.2021
Общество

Горняк22: Ежегодная акция «Подарок ветерану» стартовала в Алтайском крае

Горняк22
12 часов Ago

Акция «Подарок ветерану», организованная «Единой Россией», стартовала в Алтайском крае.

В ходе акции депутаты «Единой России» совместно с «Волонтерами Победы» ездят к ветеранам Великой Отечественной войны и вручают им подарки ко Дню Победы. Мероприятие проводится ежегодно в преддверии 9 мая и Нового года.

Так, на выходных депутат краевого парламента, координатор партийного проекта «Единая страна — доступная среда» Татьяна Ильюченко посетила ветеранов Великой Отечественной войны Георгия Андреевича Доровских и Ивана Егоровича Батурина в Бийске. Поздравляла она их совместно с военным оркестром. От реготделения партии народная избранница вручила ветеранам праздничные подарки, которые традиционно.

Фото: altai-ter.er.ru

Алтайская правда

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