Горняк22: Путин и Эрдоган обсудили возможность возобновления туристических связей

Накануне произошел телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государство обсудили возможность возобновления турпотока между странами, а также перспективы производства вакцины «Спутник V» на территории Турции.

В ходе разговора Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова уже с этого месяца поставлять российскую вакцину «Спутник V» в Турцию. Также обсуждалась возможность совместного производства препарата на турецких предприятиях.

Лидеры выразили уверенность, что предпринимаемые противоэпидемические меры улучшат обстановку, что позволит возобновить двусторонние связи в туристической сфере.

Также в ходе разговора говорилось об обстановке в Сирии и Ливии. «Лидеры договорились о продолжении личных контактов и развитии регулярного двустороннего диалога по другим каналам», — сообщает сайт Кремля.

Как уже сообщала «Алтайская правда», С 15 апреля Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в странах. Ограничения будут действовать по 1 июня.

Алтайская правда