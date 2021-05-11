Горняк22: Путин и Эрдоган обсудили возможность возобновления туристических связей
Накануне произошел телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государство обсудили возможность возобновления турпотока между странами, а также перспективы производства вакцины «Спутник V» на территории Турции.
В ходе разговора Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова уже с этого месяца поставлять российскую вакцину «Спутник V» в Турцию. Также обсуждалась возможность совместного производства препарата на турецких предприятиях.
Лидеры выразили уверенность, что предпринимаемые противоэпидемические меры улучшат обстановку, что позволит возобновить двусторонние связи в туристической сфере.
Также в ходе разговора говорилось об обстановке в Сирии и Ливии. «Лидеры договорились о продолжении личных контактов и развитии регулярного двустороннего диалога по другим каналам», — сообщает сайт Кремля.
Как уже сообщала «Алтайская правда», С 15 апреля Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в странах. Ограничения будут действовать по 1 июня.