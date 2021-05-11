Горняк22: Вакцина от ареста: Жириновский предложил не наказывать привитых от ковида

Владимир Жириновский предложил освобождать от административного ареста или штрафов за легкие нарушения тех, кто согласился вакцинироваться от коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Жириновский подчеркнул, что для избежания наказания следует соглашаться на получение обоих компонентов вакцины, а также одобрил идею Минздрава вакцинировать пациентов, покидающих стационар.

«Минздрав предлагает вакцинировать всех, кто выписывается из стационаров. Это правильная идея. И подобных вариантов может быть много», — отметил политик.

Фото: duma.gov.ru

Алтайская правда