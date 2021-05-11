ГОРНЯК22 11.05.2021
Общество

Горняк22: Вакцина от ареста: Жириновский предложил не наказывать привитых от ковида

Горняк22
12 часов Ago

Владимир Жириновский предложил освобождать от административного ареста или штрафов за легкие нарушения тех, кто согласился вакцинироваться от коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Жириновский подчеркнул, что для избежания наказания следует соглашаться на получение обоих компонентов вакцины, а также одобрил идею Минздрава вакцинировать пациентов, покидающих стационар.

«Минздрав предлагает вакцинировать всех, кто выписывается из стационаров. Это правильная идея. И подобных вариантов может быть много», — отметил политик.

Фото: duma.gov.ru

Алтайская правда

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