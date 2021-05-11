Горняк22: 7 мая в Барнауле перекроют проспект Ленина

В связи с подготовкой мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Барнауле перекроют движение всех видов транспорта на центральном проспекте.

7 мая с 18.30 до 21.00 будет запрещено движение по нечетной стороне проспекта Ленина — от улицы Молодежной до Димитрова.

Также в этот отрезок времени изменятся схемы движения общественного транспорта.

Автобусные маршруты №1, 6, 10, 24, 25, 27, 29, 41, 70, 144, 110 будут курсировать : пр-кт Ленина – ул.Молодежная – пр-кт Социалистический – ул. Димитрова – пр-кт Ленина, далее — по маршрутам. В обратном направлении — без изменений.

Маршруты №19, 20, 35, 53, 55, 109, 109оп: …пр-кт Ленина – ул.Молодежная – пр-кт Комсомольский – ул.Димитрова – пр-кт Ленина, далее – по маршрутам.

Троллейбусные маршруты №1, 7: …пр-кт Ленина – пр‑кт Строителей – «ост. пл.Победы», в обратном направлении: «ост. пл.Победы» – пр-кт Строителей – пр-кт Ленина, далее – по привычной схеме.

Барнаул

Алтайская правда