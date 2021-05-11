Горняк22: Эксперты назвали способы избавиться от пробок на дорогах в Барнауле

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Один из способов избавиться от пробок на дорогах в Барнауле – обновить сеть электрического пассажирского транспорта и увеличить скорость трамваев до 21 километра в час. Об этом сообщил на заседании региональной Общественной палаты министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.

Перспективы

– Никто крест на трамваях ставить не будет. Пока по вместимости пассажиров их никто не победил. И чтобы электротранспорт стал более привлекательным для горожан, мы хотим в перспективе повысить его среднюю скорость до 21 километра в час, – обещает Александр Геннадьевич.

Но это в перспективе, которой должны предшествовать инвестиции в «Горэлектротранс», возможные в случае успешного участия в федеральных нацпроектах и конкурсах.

Еще одно направление, которое, по словам министра транспорта, будут поддерживать в крае, – речные перевозки.

Министр транспорта России дал установку – развивать в стране внутренний водный транспорт, пока он составляет в грузообороте страны 2,2%, между тем как потенциал его высок.

– Сеть рек Сибири и Центральной России велика, уже разрабатывается нацпроект по развитию внутреннего водного транспорта, до этого регионам нужно привести в должное состояние сеть рек, чтобы повысить грузооборот речного транспорта. Хотелось бы обновить речные пассажирские суда, которые были закуплены в 80-е годы, но пока не можем этого себе позволить, так как нет достаточного пассажиропотока, – отметил Александр Дементьев.

Министр также сообщил, что в прошлом году на 45% в крае обновили подвижной состав регионального железнодорожного сообщения.

– Мы получили 25 новых вагонов на железнодорожные перевозки. 23 из них работают на территории края, два – на общем направлении у нас и в Кемерово, – сказал Александр Дементьев.

А вот у автоперевозчиков есть проблемы. 110 миллионов пассажиров в прошлом году было доставлено «из пункта А в пункт Б» общественным автомобильным транспортом края, что на 29% меньше, чем в 2019-м. Барнаульцы в прошлом году пользовались на 10% меньше общественным транспортом, чем в предыдущем. В первом квартале 2021 года пассажиропоток в Барнауле снизился на 16% по сравнению с 2020-м.

Специалисты связывают падение спроса на перевозки с пандемией. Но это не единственный фактор. Влияет и интенсивная автомобилизация населения.

В 2016 году в крае было 426 тысяч автомобилей. К концу 2020 года их стало около 800 тысяч. Еще один фактор – износ подвижного состава общественного транспорта. Также повлияла на снижение пассажиропотока возможность получения услуг населением удаленно, через МФЦ.

Чтобы решить проблему, правительство края разрабатывает программу комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексную схему транспортного обслуживания населения, в том числе Барнаульской и Бийской агломераций. Это поможет сформировать экономически выгодную сеть пассажирских автомобильных перевозок.

Александр Дементьев привел пример неэффективного использования автомобильного пассажирского транспорта.

– Из Славгорода идут восемь маршрутов, каждый автобус везет не более 15 человек. Всего они перевозят в день около 150 человек. Нужно продумывать наиболее эффективные направления и их оставлять.

Не стоит дублировать маршруты автобусов и электричек на одно и то же направление. Следует сделать работу общественного транспорта рентабельной. Из какого-то населенного пункта достаточно организовать автобусный рейс один раз в неделю, чтобы люди смогли съездить в райцентр и обратно, – сказал министр.

Проблемы

Содокладчик Альберт Лунёв, председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству АКЗС, напомнил, что районам будет выделено в этом году 300 миллионов рублей субсидий на приобретение автобусов.

Но это только часть решаемой проблемы.

Второй вопрос, который стоит в рамках развития межмуниципальных перевозок, – нехватка водителей и отсутствие отработанной схемы выхода автобусов на линию.

Третья тема, которую подняли на заседании Общественной палаты, касалась нелегалов на межмуниципальных перевозках.

Говорили и о других проблемах.

– От глав районов нам поступают обращения о сохранении льготного проезда отдельным категориям граждан в случае перевода некоторых муниципальных маршрутов в реестр межмуниципальных. Проблема непростая, поэтому нами создана межведомственная группа. Сейчас льготой пользуется около 50 тысяч человек. Край выделяет на это 800 миллионов рублей.

Потенциальных получателей льготы в крае около 500 тысяч человек. Бюджету это обойдется в 6 миллиардов рублей, – отметил Альберт Лунёв.

Члены Общественной палаты внесли ряд предложений по эффективному развитию общественного транспорта в крае.

Барнаул | Пробки

Алтайская правда