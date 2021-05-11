ГОРНЯК22 11.05.2021
Общество

Горняк22: Продажи спорткаров с пробегом выросли в Алтайском крае почти на 43%

Горняк22
12 часов Ago

Подержаные спортивные автомобили в первом квартале чаще всего покупали  в Москве и Московской области, Краснодарском крае, Ленинградской области и Санкт-Петербурге.  На долю Алтайского края пришлось всего 0,6% продаж спорткаров с пробегом.

По данным сервиса Авито Авто, по итогам первого квартала средняя цена спорткара на вторичном авторынке составила в крае порядка 248 тыс. рублей. Это на 1,6% больше аналогичного периода 2020 года.

Самые дорогие спортивные автомобили с пробегом продавались в Москве и Московской области – 1 млн 300 тыс. рублей, Дагестане – 1 млн,  Новосибирской области – 950 тыс. Самые дешевые в Иркутской области  – 230 тыс. рублей, Алтайском крае– 248 тыс., в Ярославская область – 250 тыс.

В ряде российских регионов продажи спорткаров выросли по сравнению с 2019 годом. Больше всего в Иркутской области — на 51%, в Алтайском крае – на 43,4%, в Новосибирской области – на 36,3%.

Лидером рейтинга самых продаваемых на вторичном авторынке моделей сегмента «S» оказалась Toyota Celica. Ее средняя цена составила 299 тыс. рублей. На второй позиции – BMW 6 серии (899 тыс.), на третьей строчке – Audi TT (500 тыс.).

Алтайская правда

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