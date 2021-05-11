Горняк22: Мост через Большую Калманку отремонтируют за 73 млн рублей

Определен подрядчик, которому предстоит провести капитальный ремонт моста через реку Большая Калманка возле села Кубанка в Алтайском крае. Соответствующий тендер накануне разыгран на сайте госзакупок.

Начальная цена тендера составляла 73,47 млн рублей. Единственным участником стало барнаульское ООО «Альянс», предложившее почти на 25 тысяч меньше.

Протяженность ремонтируемого участка дороги составляет 180 м, длина самого моста – 55,48 м. Работы разделены на два этапа: в 2021 году на них выделяется 15 млн рублей, в 2022 – остальные 58 млн. Источником финансирования выступает федеральный бюджет.

Фото: проектная документация

Калманский район

Алтайская правда