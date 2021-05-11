ГОРНЯК22 11.05.2021
Общество

Горняк22: На две недели перекроют в Барнауле участок на малом Павловском тракте

Горняк22
12 часов Ago

В Барнауле с 20 мая перекроют участок малого Павловского тракта. Это связано с проведением ремонтных работ.

С 8.00 20 мая до 8.00 3 июня закроют движение транспорта по всей ширине малой проезжей части Павловского тракта в районе здания №269. Запрет связан с проведением ремонтных работна  тепловых сетях, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Также в этот период автобус маршрута №47 станет ездить по новой схеме. Она будет следующей: пр-кт Строителей – Павловский тракт – съезд на малую проезжую часть Павловского тракта в районе здания АЗС – малая проезжая часть Павловского тракта, далее по маршруту. В обратном направлении без изменения.

Барнаул 

Алтайская правда

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