Горняк22: Захвативший школу в Беслане террорист просит смягчить ему приговор

В колонии. Фото: Олег Укладов

В результате теракта в бесланской школе в 2004 году погибли 334 человека, среди которых 172 ребенка. Шамиля Басаева, взявшего на себя ответственность за него, убили в 2006 году

Террорист Нурпаши Кулаев, который был в числе тех, кто в 2004 году захватил школу в Беслане, приговоренный к пожизненному заключению, подал прошение о пересмотре приговора, сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Северной Осетии Тамерлана Цгоева.

«По закону в течение месяца рассмотрим его, дадим ответ», – сказал Цгоев.

Сейчас Нурпаши Кулаев отбывает пожизненный срок в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе.

Терракт, в котором он участвовал, произошел 1 сентября 2004 года в школе №1 Беслана. Тогда террористы во время торжественной линейки захватили в заложники более 1,2 тыс. учащихся, их родных и педагогов. Их удерживали три дня. Власти решились на штурм, но террористы начали взрывать бомбы. В результате погибли 334 человека, среди которых 172 ребенка.

Ответственность за теракт взял на себя Шамиль Басаев. В ходе операции силовики уничтожили 31 террориста, Нурпашу Кулаева арестовали и приговорили к пожизненному заключению. Басаева убили в 2006 году.

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