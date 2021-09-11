ГОРНЯК22 11.09.2021
Общество

Горняк22: Центробанк поднял ключевую ставку уже в пятый раз подряд

Горняк22
7 часов Ago

Центробанк Фото: Телеканал "Толк"

Сейчас ключевая ставка достигла своего максимума с осени 2019 года. Мера может привести к росту процентов по кредитам и вкладам

Центральный Банк России пятый раз подряд за 2021 год повысил ключевую ставку. На этот раз на 0,25% – до 6,75% годовых, сообщает РИА Новости.

Считается, что мера поможет замедлить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты.

Напомним, ключевая ставка – это минимальная процентная ставка, по которой ЦБ выдает кредиты другим банкам и по которой принимает вклады.

ТОЛК

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: