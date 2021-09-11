Горняк22: Кандидат наук рассказал о самых важных прививках для россиян помимо ковидных

Вакцинация. Прививка. Фото: Виталий Барабаш

До сих пор в мире не побеждены корь, дифтерия и столбняк, а также многие другие инфекционные заболевания, которые крайне тяжело переносят взрослые

Врач-инфекционист и кандидат медицинских наук Илья Акинфиев на радио перечислил необходимые каждому россиянину прививки, сообщает Sputnik. Кроме COVID-19, в мире остается множество опасных инфекционных заболеваний.

В качестве обязательных специалист назвал прививки от вирусного гепатита B, против кори, дифтерии и столбняка. От последних двух заболеваний нужно ревакцинироваться каждые 10 лет.

Также Акинфиев подчеркнул, что лучше не пропускать ежегодную вакцинацию против гриппа. В 2020-2021 годах масочный режим и другие ограничения поспособствовали снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ, но это не панацея.

Ранее главврач ковидного госпиталя в Новоалтайске Константин Федорюк заявил «Толку», что большинство тяжелых пациентов – непривитые.

«Ответьте себе на вопрос: «Вы хотите жить?» Если да, то прививайтесь. Если нет, то вам не надо», – резюмировал Константин Федорюк.

Также главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова сообщила «Толку», что доля привитых пациентов (в том числе одной дозой) не превышает 1% от общего количества пациентов с коронавирусом.

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