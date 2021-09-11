Горняк22: Освещение на трех участках федеральных трасс запустили в Алтайском крае

Трасса. Ночь Фото: Упрдор "Алтай"

Линии контролирует система управления, которая позволяет регулировать график работы и степень яркости, сохраняя до 30% электроэнергии

На трех участках федеральных трасс в Алтайском крае в тестовом режиме запустили систему освещения. Об этом сообщает Упрдор «Алтай».

Речь, в частности, идет о въездах в Барнаул и Рубцовск. Всего на дорогах этого значения в крае построили 16 км новых линий электроосвещения.

Где запустили освещение

Р-256 «Чуйский тракт» – подъезд к Барнаулу (9 км от развязки возле Новоалтайска до Старого моста через Обь)

А-322 – в границах Барнаула на участке от поселка Садоводов до выезда из Бельмесёво

А-322 – на въезде в Рубцовск по Веселоярскому тракту от въездного знака

Ранее «Толк» сообщал о том, что федеральную трассу Барнаул – Казахстан доведут до нормативов за пять лет.

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