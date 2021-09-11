Горняк22: В России отопительный сезон предлагают начинать после трех холодных дней осени

Отопление. Батарея. Тепло Фото: Толк

Во многих российских регионах установилась прохладная погода и температура в домах заметно опустилась. Люди вынуждены согреваться кто как может

Депутаты Госдумы предлагают изменить условия для начала отопительного сезона. По их мнению, тепло нужно подавать в квартиры, если на улице в течение трех дней держатся среднесуточные температуры до +10 градусов (сейчас включают отопление, если за окном пять дней подряд до +8 градусов). Соответствующий запрос уже направлен премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщает «Газета.ру».

В настоящее время во многих российских регионах среднесуточные температуры воздуха не превышают +10 градусов и в домах заметно похолодало. Жильцы используют для обогрева различные способы – обогреватели и прочее.

Поводом для предложений по изменению правил начала отопительного сезона послужила трагедия в Ногинске. В многоквартирном доме произошел взрыв из-за того, что в одной из квартир, предположительно, для обогрева включили бытовой газ, но огонь погас и помещение наполнилось газом. Утром, когда включили свет, он рванул. В результате ЧП разрушены несколько этажей в доме, погибли восемь человек, еще десятки ранены.

В Алтайском крае сейчас также установилась холодная осенняя погода и в жилых и нежилых зданиях стало прохладно. О запуске отопления в регионе власти пока не сообщали.

ТОЛК