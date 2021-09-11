Горняк22: Бывший вице-мэр Барнаула Сергей Дёмин получил девять лет колонии за взятки

Сергей Дёмин Фото: Анна Меньшикова

Свою вину бывший чиновник так и не признал и накануне приговора просил оправдать его полностью. Вероятно, он будет обжаловать вердикт

10 сентября в Железнодорожном суде Барнаула провозгласили приговор бывшему заместителю главы администрации Барнаула Сергею Дёмину. Чиновника признали виновным в двух эпизодах взяточничества. Он получил девять лет колонии строгого режима со штрафом в размере 15 млн 100 тыс. рублей. Ему запрещено занимать государственные должности в течение четырех лет после освобождения.

Кроме того, у Дёмина конфисковали имущество соразмерно взятке и сумме штрафа, в том числе автомобиль, снегоход, нежилые помещения и машино-места.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел возраст Дёмина, состояние его здоровья и характеристику личности: в приговоре отмечено, что он профессионал своего дела и хороший семьянин.

Что за взятки получил Дёмин

По версии следствия и суда, в 2019 году знакомый Дёмина, ныне экс-руководитель подконтрольной мэрии строительной компании «Барнаулкапстрой» Александр Канаков, оплатил ему туристическую поездку в Испанию и сопутствующие расходы на общую сумму 158 тыс. рублей. Чиновник с супругой слетали на Канары – в испанский город-курорт Пуэрто де Сантьяго.

За это, считает следствие, Дёмин оказал Канакову помощь в назначении на должность руководителя «Барнаулкапстроя».

10 сентября, 7:28

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В последнем слове бывший вице-мэр заявил, что его должность не давала ему таких полномочий. Руководящий состав БКС избирает совет директоров, а сам он даже не соучредитель компании.

«У меня не было возможности влиять на производственные и административные процессы в БКС. Следствие «произвольно» поработало с моими должностными обязанностями, приписав мне несуществующие полномочия», – говорил экс-чиновник в суде 9 сентября.

Поездка на Канары, по словам Дёмина, не имела отношения к его работе, а билеты были куплены еще до назначения Канакова на должность.

Затем, считает следствие, Дёмин и Канаков потребовали у директора компании, возводящей многоквартирный дом по заказу «Барнаулкапстроя», незаконное вознаграждение, уверены правоохранители. Взятка в размере 15 млн рублей должна была быть выплачена за своевременную приемку и оплату построенного дома «беспрепятственно и надлежащим образом».

Бывший вице-мэр Барнаула Сергей Дёмин. Фото: Анна Меньшикова, «Толк»

Дёмин, считают правоохранители, успел получить часть взятки в размере 3,6 млн рублей. В этот момент его задержали оперативники УФСБ России по Алтайскому краю и заключили под стражу в СИЗО.

«Удивляют показания Канакова, что из предполагаемой взятки в 14,5 млн рублей, которую якобы должен был я получить, ему полагалось всего 500 тыс. рублей. И это притом что он выполнял самую грязную работу», – отмечал в суде бывший чиновник.

Дело Александра Канакова выделили в отдельное производство: за содействие следствию и дачу показаний против Дёмина он получил гораздо меньший срок, чем ему могли бы дать, – четыре года колонии строгого режима. Приговор обжаловали, но срок от этого не изменился.

В последнем слове Дёмин объяснил, что его экс-приятель Канаков оговорил его. Подсудимый предположил, что это могло быть связано с тем, что он стал разбираться в ситуации «Барнаулкапстроя», проводя многочисленные совещания с советом директоров, чем невольно нарушил какие-то планы Канакова.

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