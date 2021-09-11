Горняк22: Отопление в дома Барнаула и Бийска готовы дать по заявкам

Батарея. Тепло. Отопление Фото: Анна Меньшикова

В первую очередь энергетики будут подключать социальные объекты – школы, детсады и больницы. В квартирах тепло появится по коллективной заявке жильцов

Энергетики готовы начать подачу тепла в дома Барнаула и Бийска. Об этом «Толку» сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

Здесь уточнили, что завершили основные работы по подготовке к отопительному сезону.

«Готовы подключать потребителей к теплу. Для этого достаточно направить в компанию заявку», – сообщили в СГК.

До официального старта отопительного сезона приоритет будут отдавать соцобъектам – школам, детским садам и больницам по требованию.

«Многоквартирные дома также могут подключиться досрочно. У большинства домов в Барнауле и Бийске такая возможность уже есть», – проинформировали в компании.

Однако для этого необходимо получить согласие от других жильцов, собрав кворум из большинства голосов, и направить заявление с подписями проголосовавших на досрочную подачу отопления в свою управляющую организацию (УК или ТСЖ).

Как подать заявку

Подать заявку можно следующими способами:

Барнаул: Направить письмо по адресу: 656023, г. Барнаул, ул. Космонавтов, 13, или на электронную почту: btsk@sibgenco.ru. Бийск: направить письмо по адресу: 659321, г. Бийск, ул.Стахановская, 7, или передать его специалистам в офисе компании по указанному адресу либо направить на электронную почту: Call-centerstk@sibgenco.ru.

Как в Рубцовске

А вот жителям Рубцовска придется дождаться официального объявления начала отопительного сезона, чтобы получить тепло. Это вызвано особенностями самой системы теплоснабжения, пояснили в СГК.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в России отопительный сезон предлагают начинать после трех холодных дней осени.

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