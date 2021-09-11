Горняк22: Что такое тест Кибби и как по нему определить свой типаж внешности

Девушка. Длинные волосы. Кудри Фото: Pixabay

В Сети активно набирает популярность тест на определение типажа внешности по Кибби. Рассказываем, что это за тест и где его можно пройти

Что такое тест Кибби

Стилист из Нью-Йорка Дэвид Кибби в начале 1970-х годов придумал систему нахождения индивидуального стиля при помощи сопоставления баланса инь и ян в линиях тела. Проще говоря, при проявлении угловатых и округлых линий во внешности. Об этом рассказывает портал Inblook.

В своей книге «Метаморфозы» Кибби объяснил, что инь – это мягкие черты лица, короткие кости, маленький рост, пышная фигура и склонность к полноте. А вот ян – это точеные скулы, узкие губы, высокий рост, длинные худые конечности и стройная фигура.

В этой же книге Дэвид Кибби предлагает тест на определение типажа внешности. Его итог помогает девушкам правильно подобрать стиль с точки зрения стилиста.

Как пройти тест Кибби

Тест состоит из нескольких вопросов, перед которыми необходимо тщательно рассмотреть свою фигуру в зеркало или же попросить о помощи кого-то из близких.

Пройти тест на определение типажа внешности по Кибби и найти подходящий для себя стиль предлагает сайт kibbe.ru.

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