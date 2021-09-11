Горняк22: Коронавирус продолжает «выкашивать» заболевших жителей Алтайского края

Смертность. Скорбь Фото: pixabay.com

На протяжении ушедшего лета ковидная смертность даже не думала снижаться: показатели только росли с каждой неделей и месяцем. Теперь же свои антирекорды ставит осень

176 больных коронавирусом умерли за прошедшую неделю – с 4 по 10 сентября. Непосредственно из-за вируса скончались 152 пациента, еще 24 человека – от осложнений на фоне ковида.

Так, прошедшая неделя снова побила рекорд смертности среди ковид-больных в крае. Ранее максимальное число умерших за семь дней составляло 174 человека.

Кроме того, за эту семидневку обновился и суточный рекорд по смертям среди зараженных коронавирусом. По 27 человек умирали 7 и 8 сентября.

Минимальное суточное количество смертей – по 20 – было зафиксировано трижды за неделю.

На 10 сентября в Алтайском крае произошло уже 4 950 смертельных случаев среди больных коронавирусом (все умершие – взрослые, детей в их числе нет):

3 788 – от COVID-19;

1 162 – от осложнений на фоне вируса.

За сутки на 10 сентября в Алтайском крае выявили 239 новых случаев коронавирусной инфекции, 24 человека умерли, 104 выздоровели, а 529 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

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