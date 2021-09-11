Горняк22: Власти Рубцовска отменили уличные мероприятия на День города

Праздник Фото: belokuriha-online.ru

С 10 по 12 сентября в Рубцовске должно было пройти множество мероприятий, посвященных празднованию 129-го дня рождения города

В Рубцовске отменили запланированные на День города уличные мероприятия. Об этом сообщает газета «Местное время».

В местном Управлении культуры, спорта и молодежной политики журналистам пояснили, что связано это с мерами по противодействию COVID-19.

Судя по опубликованной программе, основные торжества пройдут в субботу, 11 сентября без фейерверка.

Ранее «Толк» сообщал о том, что чиновники планируют закрыть «дыры» в учреждениях культуры Барнаула сэкономленными на салюте деньгами.

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