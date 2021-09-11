Горняк22: Выращенных в зоопарке аргали выпустили на волю в Горном Алтае
Аргали Фото: Алексей Кужлеков
Животных держали в отдаленном вольере «для претендентов на свободу»: у них был минимальный контакт с человеком, что позволило вырастить полудиких зверей
В Республике Алтай выпустили в естественную среду обитания выращенных в неволе алтайских горных баранов. Об этом сообщает аккаунт Сайлюгемского национального парка в Instagram.
Животные преодолели около тысячи километров в специальных контейнерах по дороге из Новосибирского зоопарка. В пути за ними следили представители организации и ветеринары.
9 сентября специалисты отправили на волю четырех самцов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Каждую особь оснастили GPS-датчиком, установленным в рогах, с помощью которого ученые смогут отследить перемещения и дальнейшую судьбу животных.
Это вторые «выпускники» Новосибирского зоопарка на Алтае: первую группу четырех самцов выпустили в 2018 году.
Ранее «Толк» сообщал о том, что в Республике Алтай насчитали рекордное количество горных баранов.
Горняк22: В сотне многоквартирных домов Барнаула на день отключат горячую воду
Горячая вода Фото: телеканал "Толк"
Энергетики намерены начать строительство теплосети, которая позволит заместить котельную в поселке Куета и перевести потребителей на мощности Барнаульской ТЭЦ-3
В Барнауле днем 12 сентября не будет горячей воды у части пользователей. Об этом сообщает телеграм-канал Сибирской генерирующей компании.
Уточняется, что ресурса не будет с 7.00 до 18.00 из-за отключения электроэнергии на Центральном тепловом пункте на Лесном тракте, 75.
Под отключение попадут 102 многоквартирных и 67 частных домов, семь детских садов, три школы, пять медучреждений и 16 административных зданий.
СГК приводит список этих объектов в своем канале.
Ранее «Толк» сообщал о том, что отопление в дома Барнаула и Бийска готовы дать по заявкам.