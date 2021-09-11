Горняк22: Выращенных в зоопарке аргали выпустили на волю в Горном Алтае

Аргали Фото: Алексей Кужлеков

Животных держали в отдаленном вольере «для претендентов на свободу»: у них был минимальный контакт с человеком, что позволило вырастить полудиких зверей

В Республике Алтай выпустили в естественную среду обитания выращенных в неволе алтайских горных баранов. Об этом сообщает аккаунт Сайлюгемского национального парка в Instagram.

Животные преодолели около тысячи километров в специальных контейнерах по дороге из Новосибирского зоопарка. В пути за ними следили представители организации и ветеринары.

9 сентября специалисты отправили на волю четырех самцов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сайлюгемский нац.парк. Алтай (@saylyugemskiy_park)

Каждую особь оснастили GPS-датчиком, установленным в рогах, с помощью которого ученые смогут отследить перемещения и дальнейшую судьбу животных.

Это вторые «выпускники» Новосибирского зоопарка на Алтае: первую группу четырех самцов выпустили в 2018 году.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Республике Алтай насчитали рекордное количество горных баранов.

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