Горняк22: Диетолог назвал напитки, которые нельзя принимать на голодный желудок

Прием различных напитков натощак может не лучшим образом отразиться на работе ЖКТ, так как до приема пище он менее защищен от негативных факторов. Диетолог перечислил опасные для употребления на голодный желудок напитки.

По словам врача-диетолога, лучше всего день начинать стаканом простой вода натощак. Можно пить и другие напитки, но принимая во внимание свое состояние здоровья. Некоторые из них могут раздражать слизистую или резко увеличить уровень сахара в крови, информирует Лента.ру.

Так, кисломолочные напитки могут негативно подействовать на слизистую желудка и спровоцировать боль. Если же желудок здоров, то можно пить зеленый чай либо кофе с молоком.

Алтайская правда