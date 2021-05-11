Горняк22: В Камне-на-Оби ветеранов поздравляли концертами, речными прогулками и подарками

В Каменском районе сегодня проживает десять участников Великой Отечественной войны, пять жительниц блокадного Ленинграда, одна узница концлагеря и три военнослужащих, не менее шести месяцев служивших в годы войны в частях, не входивших в состав действующей армии. Всем им вручили поздравительные открытки и подарки о губернатора Алтайского края, главы Каменского района, партии «Единая Россия» и БМК «Молочная сказка».

В канун Дня Победы офицеры Следственного управления СК России по Алтайскому краю организовали прогулку по Оби на катере ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Михайловичу Кудрявцеву. В поездке его сопровождали ребята из вокального ансамбля «Карусель», которые порадовали 96-летнего фронтовика песнями, а он им рассказал о своем боевом пути.

Война для Михаила Михайловича началась в августе 1942 года, когда ему еще не было и 18-ти лет. После обучения в барнаульском пехотном училище в феврале 1943 года сержантом ушел на Калининский фронт, попал в 9-ю Гвардейскую дивизию, стал командиром стрелкового отделения. Был дважды ранен. Завершал войну под Минском десантником-связистом. После прогулки ветерана на набережной встретили и порадовали показательными выступлениями воспитанники городского военно-патриотического объединения «Афганец».

Ребята из спортивного клуба «Боец» перед праздником навели порядок на могилах двух Героев Советского Союза Ивана Фильчакова и Ивана Кузнецова. Всего каменская земля взрастила и гордится восемнадцатью воинами, которые были удостоены этого звания.

В День Победы в Камне утром школьники на пути к Мемориалу Славы организовали живые картины и реконструкции на военную тему. На привале отдыхали после боя солдаты, медсестры перевязывали раненых, а рядом танцевали свой выпускной вальс 1941-го года вчерашние школьники и завтрашние бойцы.

Традиционным автопробегом по улицам города «Кольцо Победы» дань памяти славным дедам и прадедам, воинам Великой Отечественной, отдали члены автоклуба «МВД 4х4». В нем участвовало около трех десятков автомобилей, украшенных флагами и военной символикой. Часть внедорожников из этой колонны торжественным эскортом въехала во двор двух фронтовиков Михаила Коровина и Леонтия Мезенцева, дав старт концерту «фронтовой бригады» у дома №25 по ул. Пушкина.

Леонтий Мезенцев воевал с 1942 года, в составе десантных войск дошел до Кенигсберга. После войны работал в сельском хозяйстве, был председателем сельсовета в родном Баевском районе. Переехал в Камень в 1979 году и до самой пенсии работал на Каменской птицефабрике.

Михаил Коровин служил в действующей армии с 1943 по 1950 год, воевал в составе пятого механизированного корпуса на 4-м Украинском фронте, в конце войны — на 1-м Украинском фронте. Победу встретил под Прагой. Кавалер Ордена Отечественной войны, имеет множество боевых наград. После демобилизации самоотверженно трудился в сельском хозяйстве, удостоен Ордена Трудового Красного знамени, Ордена Ленина.

Вокалистки этностудии «Сирин» исполнили для ветеранов песни военных лет, а жители дома, собравшиеся на мини-концерт, хором поблагодарили славных земляков за вклад в Великую Победу и мирное небо над головой.

После дневных торжеств на Мемориале Славы и вечером каменцы и гости города побывали на набережной Оби на двух концертных программах, посвященных 76-й годовщине Победы. Здесь одной из воинских частей была развернута полевая кухня с солдатской кашей. Вечерние гулянья увенчались салютом.

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Алтайская правда