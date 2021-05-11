ГОРНЯК22 11.05.2021
Общество

Горняк22: 11 мая в Барнауле завершается отопительный сезон

Горняк22
12 часов Ago

С 11 мая СГК в Барнауле начнет отключать отопление у потребителей. Систему переведут в режим подачи только горячей воды. Отопительный сезон начался в краевом центре  22 сентября 2020 года и продлился 232 дня.

В 2021 году ремонтная компания в Барнауле взяла старт на полтора месяца раньше, еще до завершения отопительного сезона, сообщает пресс-служба СГК. В апреле работы начались на четырех объектах, где не требовалось отключения теплоснабжения у жителей. 

В этом году гидравлические испытания начнутся 11 мая. Традиционно они стартуют с контура Барнаульской ТЭЦ-3. Однако они будут проходить в обновленном формате  — небольшими периодами отдельно по магистралям. Благодаря такому техническому решению сроки отключения горячей воды у жильцов уменьшатся на шесть дней.

Барнаул 

Алтайская правда

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