Горняк22: 11 мая в Барнауле завершается отопительный сезон

С 11 мая СГК в Барнауле начнет отключать отопление у потребителей. Систему переведут в режим подачи только горячей воды. Отопительный сезон начался в краевом центре 22 сентября 2020 года и продлился 232 дня.

В 2021 году ремонтная компания в Барнауле взяла старт на полтора месяца раньше, еще до завершения отопительного сезона, сообщает пресс-служба СГК. В апреле работы начались на четырех объектах, где не требовалось отключения теплоснабжения у жителей.

В этом году гидравлические испытания начнутся 11 мая. Традиционно они стартуют с контура Барнаульской ТЭЦ-3. Однако они будут проходить в обновленном формате — небольшими периодами отдельно по магистралям. Благодаря такому техническому решению сроки отключения горячей воды у жильцов уменьшатся на шесть дней.

Барнаул

Алтайская правда