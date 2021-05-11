Горняк22: Дороги, пройденные фронтовой медсестрой Матрёной Андрейченко

Фото Андрей КАСПРИШИН

Ржев, Великие Луки, Смоленск, Орша, Могилёв, города Европы… Дороги, пройденные фронтовой медсестрой Матрёной Андрейченко, на военных картах совпадают со «стрелками» самых масштабных сражений. Ей 98, и она свидетельствует: народ-освободитель – мы, а не фальсификаторы, которые всё громче, по мере того как тают ряды ветеранов, заявляют свои мифические права…

«Наступит день, когда иссякнут списки, когда не станет встреч однополчан… К взметнувшемуся в небо обелиску шагнет один – последний – ветеран» – это не строки пророчества. Это ее судьба.

И Матрёна Егоровна будет свидетельствовать. Пока есть силы. Пока шагают в «Бессмертном полку», реальном или онлайн, внуки и правнуки героев, чьи голоса стихли навсегда. Она расскажет то, чего мы уже не услышим от ее боевых друзей по 312-й стрелковой дивизии.

Про то, как летом 1941 года отец Егор Трофимович не пустил на фронт свою 18-летнюю «пигалицу». Как, проводив папу, вслед за ним она всё же отправилась воевать, «ушла из детства в грязную теплушку, в эшелон пехоты, в санитарный взвод». И как под бомбежками «пигалицы» разворачивали госпитали, обустраивали операционные, вытаскивали на себе с полей сражений тяжеленных раненых мужиков, складывая их в «надежную» воронку, ведь, как известно, дважды в одну и ту же бомбы не падают…

Мальчики ее класса полегли всем составом. Матрёна вернулась с Победой, и ее награды более красноречивы, чем любой, самый детальный рассказ. Ордена Отечественной войны и Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией 1941–1945 гг.», «За освобождение Белоруссии» и юбилейные, конечно.

В жизни послевоенной и в родном Родино, и в Барнауле, куда переехала в 1962 году, фронтовичка выбрала профессии, далекие от дел ратных и медицинских: запах крови преследовал долго еще после войны. И всё же о месте человека на войне рассуждает как медик. Мужчина может забыть. Женщина – никогда. Именно поэтому женский счет к войне во сто крат яростнее мужского.

Матрёна Егоровна – человек бессменный, незаменимый и в ветеранском активе края, и в молодежном. Выступая перед школьниками или встречаясь с общественниками, фронтовая медсестра Андрейченко свидетельствует. Чтобы мы не забыли.

Алтайская правда