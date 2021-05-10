Горняк22: Тысячи жителей Алтайского края участвуют в онлайн-акции «Бессмертный полк»

В нынешнем году международная патриотическая акция «Бессмертный полк» снова проходит в онлайн-формате. Подать заявку на участие можно было до 7 мая включительно на сайте 2021.polkrf.ru. В День Победы жители региона увидят портреты земляков-фронтовиков на официальном сайте мероприятия.

Среди участников виртуального проекта – студентка Алтайского государственного университета Анна Шелехова. Она рассказала историю прадеда Емельянова Николая Ивановича.

По ее словам, врагов – финских фашистов – прадед встретил в Ленинграде. Был связистом. Дослужился до звания ефрейтора. Рассказывал, как однажды с товарищем оказались оторванными от своей части. Шли долго по окопам без еды и документов. Благо, нашли другой советский отряд, что и спасло им жизнь. На Николая Ивановича два раза приходила похоронка, но он прошел всю войну. Вспоминал, как, будучи связистом, отправился с другими товарищами за линию фронта — брать «языка».

«Шел во главе группы. Дополз до речки, переплыл ее. Первым кусачками разрезал заграждения. Пока остальные искали врага, дед прихватил с собой вражескую рацию. В итоге несколько немцев удалось взять в плен и привести в штаб. Прадеду за это дали медаль «За отвагу», — рассказала Анна Шелехова.

Трансляция онлайн-акции начнется в 15.00 по местному времени.

Алтайская правда