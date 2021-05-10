ГОРНЯК22 11.05.2021
Общество

Горняк22: Майские выходные больше не будут такими долгими

Горняк22
19 часов Ago

В следующем году майские праздники не планируется делать такими же длинными, как в нынешнем. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на слова главы федерального Минтруда Антона Котякова.

Продление майских выходных в текущем году обусловлено эпидемиологической обстановкой, придавать ему постоянный характер не планировалось.

При этом, некоторые депутаты Государственной Думы предлагали увеличить майские праздники за счет сокращения новогодних.

Алтайская правда

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