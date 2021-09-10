Горняк22: Житель Алтайского края поджег сожительницу на глазах у детей

Пожар. Огонь Фото: pixabay.com

Несмотря на случившееся, женщина заявила, что не держит обиды на супруга, однако после такого жить с ним больше не намерена

Житель Алтайского края несколько раз за ночь пытался поджечь свою сожительницу во время ссоры, сообщает Mash Siberia.

Пара поссорилась, и мужчина пригрозил, что подожжет возлюбленную. Тогда женщина спрятала канистру с бензином, но в доме нашлась еще одна. Гражданский супруг взял ее и облил женщину бензином, однако ее тело загорелось лишь с четвертой попытки. Огонь начал распространяться по волосам и полу. Пока женщина тушила пламя на себе, ее дети убрали бензин подальше.

После этого пострадавшая заявила, что обиды на мужчину не держит, но жить с поджигателем больше не собирается.

Ранее сообщалось, что 5 сентября в Горняке 14-летний подросток поджег своего друга «из шалости».

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