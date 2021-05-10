Горняк22: Российским матерям предложили сократить рабочую неделю

Установить четырехдневную рабочую неделю для женщин с детьми предложил член социального комитета Совета Федерации Сергей Леонов, передает «РИА Новости».

«Нужно установить четырехдневную рабочую неделю для женщин с детьми, чтобы мама могла больше времени уделить семье, своему ребенку, решить те вопросы, которые не решишь в выходные дни», — пояснил сенатор.

По его мнению, такую возможность следует обсудить на заседании трехсторонней комиссии. Леонов также добавил, что на зарплату и отпуск прибавившийся выходной влиять не должен.

Алтайская правда