Горняк22: В Минтруде рассказали, будут ли длинные майские праздники постоянными

В будущем длинных майских праздников не планируется. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.

В нынешнем году по указу президента РФ нерабочими стали дни с 4 по 7 мая. А в общей сложности майские праздники продлились с 1 по 10 мая. Как отметила глава Роспотребнадзора, это было необходимо для стабилизации эпидемиологической ситуации и во избежание дополнительных рисков, сообщают РИА Новости.

И как недавно отметил Владимир Путин, это было правильное решение, так как в России продолжает снижаться заболевание коронавирусом.

Однако по словам главы Минтруда Антона Котякова, в правительстве не планируют на постоянной основе объединять майские праздники в продолжительный нерабочий период.

Алтайская правда