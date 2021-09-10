Горняк22: Главный ветврач алтайского района пойдет под суд за взятки и подлог

Взятка. Фото: Фото: pixabay.com

Обвиняемая призналась в содеянном. Теперь ей грозит реальный тюремный срок. В скором времени уголовное дело рассмотрят в суде

Следователи завершили дело в отношении главного врача ветслужбы в Троицком районе, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю. Ее обвиняют во взяточничестве и служебном подлоге.

По версии следствия, с 2018 по 2020 годы специалист получила более 300 тысяч рублей взяток от предпринимателей, которые скупают и продают мясо. Она оформила 139 подложных сертификатов на 130 тонн мяса.

Женщина свою вину признала. На ее имущество наложили арест на сумму более 1 млн 600 тыс. рублей. Дело ушло в суд.

Ранее сообщалось, что ведущего ветеринарного врача в Управлении ветслужбы Усть-Пристанского района обвиняют во взяточничестве.

ТОЛК