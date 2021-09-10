Горняк22: «Выставили злодеем». Бывший вице-мэр Барнаула Дёмин выступил с последним словом

Сергей Дёмин в зале суда Фото: Анна Меньшикова

Около получаса экс-чиновник пытался убедить суд в своей невиновности по делу «Барнаулкапстроя». Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет

10 сентября в Железнодорожном районном суде Барнаула бывшему заместителю главы города Сергею Дёмину, обвиняемому во взяточничестве по двум эпизодам, связанным с компанией «Барнаулкапстрой» (БКС), вынесут приговор. Накануне экс-чиновнику дали право высказать последнее слово. В течение получаса он рассказывал о своей невиновности.

Пропали доказательства

Начиная выступление, Дёмин предупредил, что оно будет достаточно эмоциональным, так как на «чаше весов» стоит его жизнь и судьба его близких. Также он уточнил, что не имеет юридического образования, но постарается изложить все в понятной и доступной форме.

Первое, на чем акцентировал внимание бывший чиновник – то, что сторона защиты в ходе разбирательств столкнулись с утерей некоторых важных документов, которые могли бы стать аргументами в его защиту. Например, таблицы с авансовыми счетами подрядчиков.

«В стремлении гособвинения найти доказательства моей вины нет ничего удивительного. Это их работа. Тем более, что есть множество инструментов для этого, в том числе взаимодействие с сотрудниками ФСБ. Мы же с адвокатами не только не смогли добиться явки свидетелей со стороны защиты, но и найти улики, которые могли бы стать моим алиби. У меня на рабочем столе хранилась целая подшивка этих таблиц, но они бесследно исчезли после обыска. Не оказалось их в компьютерах БКС», – высказался Дёмин.

16 ноября, 20:10

Бывший директор «Барнаулкапстроя» получил четыре года колонии за взятку

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Подсудимый предположил, что Александр Канаков (бывший гендиректор «Барнаулкапстроя», которого приговорили к четырем годам колонии по этому же уголовному делу. – Прим.ред.), мог «подкорректировать» материалы.

«Вероятно, ему было выгодно ввести меня в заблуждение, чтобы убедить в том, что необходимо убрать Олега Зенова (руководителя компании «Стройпанорама», выступающего в уголовном деле одним из взяткодателей. – Прим.ред.) с объектов БКС по причине того, что его компания серьезно заавансирована и не сможет выполнить обязательства», – пояснил суду бывший председатель городского комитета по строительству.

Разговор «по душам»

Также Дёмин указал на то, что аудиозапись телефонного разговора между ним и Канаковым, приобщенная к материалам уголовного дела, не может быть доказательством его вины. Он отметил, что разговор записан урывками, на записи слышны шумы.

«Она [запись] была сделана в моем рабочем кабинете, в спокойной обстановке. Речь шла о многих вопросах и о разных людях. Учитывая то, что между мной и Канаковым на тот момент были приятельские отношения, в разговоре затрагивались и сугубо личные темы, в том числе, касающиеся моих личных финансовых трудностей. Но прослушав аудиозапись, эксперт почему-то сделал вывод, что речь шла о Зенове», – пояснил обвиняемый суду.

Также Дёмин объяснил фразу «Сидеть неохота»: в тот момент, заявил подсудимый, он убеждал Канакова «действовать по закону».

17 марта, 6:04

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По мнению обвиняемого, в декабре 2019 года Канаков и его партнер по компании «Сибресурс» Александр Емельянов «активно выдавливали Зенова с объектов». «Многочисленные» переговоры между мужчинами зафиксированы в материалах уголовного дела. Емельянов в том числе, по словам Дёмина, убеждал его, что подрядчик не сможет выполнить работы.

Несуществующие полномочия

По поводу обвинений во взятке, данной Канаковым, за что якобы Дёмин поспособствовал тому, что его назначили руководителем БКС, подсудимый заявил, что должность замглавы города по строительству и архитектуре не давала ему таких полномочий. Руководящий состав БКС избирает совет директоров, а сам он даже не соучредитель компании.

«У меня не было возможности влиять на производственные и административные процессы в БКС. Следствие «произвольно» поработало с моими должностными обязанностями, приписав мне несуществующие полномочия. Но прокурор игнорировал мои жалобы», – заявил Дёмин.

Бывший вице-мэр Барнаула Сергей Дёмин. Фото: Анна Меньшикова, «Толк»

Он уточнил, что был удивлен желанием Канакова занять должность гендиректора «Барнаулкапстроя», так как считал его преуспевающим предпринимателем. Так же, с его слов, его поразил отказ предыдущего руководителя БКС Дмитрия Каркошкина от продления контракта.

В экстренном порядке врио руководителя компания назначили замдиректора Александра Жеребцова, который, со слов Дёмина, нехотя согласился занять эту должность только на два месяца. Канакова же избрал совет директоров, а кандидатуру его утвердил тогдашний мэр города Сергей Дугин.

«Не взял ни копейки»

Обвинения во взяточничестве Дёмин считает «абсурдными»: он заверил, что из вмененных ему сумм «не взял ни копейки». Об этом же, по его словам, говорили некоторые свидетели.

«Удивляют показания Канакова, что из предполагаемой взятки в 14,5 млн рублей, которую якобы должен был я получить, ему полагалось всего 500 тыс. рублей. И это при том, что он выполнял самую «грязную» работу», – отметил бывший чиновник.

Путешествие Дёмина с супругой на Канары, по его собственным заверениям, «приписали» к уголовному делу. Экс-чиновник заявил, что поездка была спланирована еще в 2018 году, когда должность гендиректора БКС была занята не Канаковым.

«Канаков заявил, что билеты приобрел в апреле или марте 2019 года. На самом деле они были куплены в феврале», – уточнил Дёмин.

«Жена зарабатывала больше»

Александр Канаков Фото: из архива компании «Фирсова Слобода»

Имущество, которое арестовали у семьи Дёминых на общую сумму 17,5 млн рублей, досталось им либо в наследство от родителей, либо приобреталось в совместном браке в течение 35 лет, заявил обвиняемый.

«Хочу обратиться к гособвинению: моя жена не всегда была домохозяйкой. Много лет она работала в том числе в коммерческих структурах, и порой зарабатывала больше, чем я. Сейчас меня выставляют злодеем, но за 22 года работы в администрации меня ни разу никто не заподозрил во взяточничестве. Многие, в том числе один из главных свидетелей обвинения Зенов, характеризуют меня как порядочного человека», – подчеркнул в заключительной речи обвиняемый.

Дёмин объясняет свой нынешний статус тем, что его экс-приятель Канаков оговорил его. Подсудимый предположил, что это могло быть связано с тем, что он стал разбираться в ситуации «Барнаулкапстроя», проводя многочисленные совещания с советом директоров, чем невольно нарушил какие-то планы Канакова.

Бывшему гендиректору БКС, подчеркнул обвиняемый, было выгодно заключить досудебное соглашение, даже если для этого пришлось клеветать: ведь таким образом Канаков значительно (как минимум в два раза. – Прим.ред.) уменьшил свой срок в колонии.

В последнем слове Сергей Дёмин попросил суд снять с него все обвинения. Свой вердикт судья начнет оглашать 10 сентября в 10 утра.

По данным следствия, в 2019 году Дёмин по предварительному сговору с Канаковым получил взятку в размере 3,6 млн рублей – часть от ранее оговоренной суммы в 15 млн рублей. За это они должны были проводить «своевременную приемку и оплату» построенного дома «беспрепятственно и надлежащим образом».

Позднее стало известно о еще одной взятке – уже от Канакова Дёмину. Он якобы оплатил вице-мэру и его супруге отдых на Канарах. Канаков пошел на сделку со следствием, дав показания против Дёмина, и получил четыре года колонии со штрафом в 15 млн рублей.

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