Горняк22: Что за тест «Кто абьюзер в отношениях», где и как его пройти
Депрессия. Печаль. Дождь Фото: Pixabay
Абьюзер – это человек, который контролирует других людей с помощью эмоционального или физического насилия. В отношениях с таким человеком сложно быть счастливым
Эмоциональное насилие бывает очень сложно отследить. Многие люди не осознают, что состоят в любовных, родственных или рабочих отношениях с абьюзером, пишет РБК.
08 сентября, 11:11
Войны клонов. Подборка лучших мемов о двойниках Бориса Вишневского
На выборы в петербургское Заксобрание во втором округе выдвинулись три Бориса Вишневских. Двое из них сначала сменили имена, прически, отрастили бороды и усы
Чтобы людям было проще разобраться в отношениях, в Сети есть несколько тестов «Кто в паре абьюзер».
Как правило, чтобы пройти тест «Кто абьюзер?», нужно ответить на несколько несложных вопросов о взаимоотношениях: можете ли доверять партнеру, способны ли открыться, бывают ли неконтролируемые вспышки гнева и другие.
Тесты «Кто абьюзер?»
- Тест «Я – абьюзер?» предлагает Афиша.Daily.
- Тест «Кто ты в отношениях – жертва или абьюзер?» от Elle Girl.
- Тест «Состоите ли вы в токсичных отношениях» на официальном портале мэра и правительства Москвы.
- Тест «Ваш партнер – абьюзер?» от passion.ru.