Горняк22: Что за тест «Кто абьюзер в отношениях», где и как его пройти

Депрессия. Печаль. Дождь Фото: Pixabay

Абьюзер – это человек, который контролирует других людей с помощью эмоционального или физического насилия. В отношениях с таким человеком сложно быть счастливым

Эмоциональное насилие бывает очень сложно отследить. Многие люди не осознают, что состоят в любовных, родственных или рабочих отношениях с абьюзером, пишет РБК.

08 сентября, 11:11

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Чтобы людям было проще разобраться в отношениях, в Сети есть несколько тестов «Кто в паре абьюзер».

Как правило, чтобы пройти тест «Кто абьюзер?», нужно ответить на несколько несложных вопросов о взаимоотношениях: можете ли доверять партнеру, способны ли открыться, бывают ли неконтролируемые вспышки гнева и другие.

Тесты «Кто абьюзер?»

Тест «Я – абьюзер?» предлагает Афиша.Daily.

Тест «Кто ты в отношениях – жертва или абьюзер?» от Elle Girl.

Тест «Состоите ли вы в токсичных отношениях» на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Тест «Ваш партнер – абьюзер?» от passion.ru.

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