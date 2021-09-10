Горняк22: Как исполнить желания и привлечь удачу в зеркальную дату 09.09

Звезды. Млечный Путь Фото: Lumina Obscura с сайта Pixabay

В четверг, 09.09, мироздание будет благосклонным к любой деятельности, обещают астрологи. Можно совершить прорыв, если отнестись к работе с вдохновением

В зеркальную дату 09.09 миром правит девятка, рассказывают нумерологи. Это число дает силы и волю к победе, внушает желание становиться лучше. Девятка повлияет на информационные потоки, обострит восприятие, память, пробудит желание изучать новое.

Чем заняться в зеркальную дату 09.09?

Удача благоволит тем, кто борется с вредными привычками. Девятка поможет людям освободиться от душевного груза, пишет Dailyhoro.

У тех, кто хочет забыть и отпустить негатив, это, скорее всего, получится. 09.09 – день оптимизма и позитивного настроя.

Зеркальная дата подходит для завершения важных дел, любовных приключений, знакомств.

«Девятка всегда помогает людям обретать счастье», – уверены нумерологи.

Зеркальная дата хорошо подходит для шопинга. Можно пойти в магазин, можно сделать покупку онлайн.

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