Горняк22: 20 лет вместе: Алла Пугачева и Максим Галкин отмечают годовщину отношений

Пара популярной исполнительницы и известного шоумена уже много лет находится в центре внимания. На этот раз поводом для обсуждения стал новый ролик супругов в Tik-Tok

8 сентября Максим Галкин в своем аккаунте в Tik-Tok выложил новый ролик с Аллой Пугачевой, на котором они мило улыбаются под их первую совместную песню «Будь или не будь».

Меньше чем за сутки ролик набрал почти 6 млн просмотров. Фанаты звездой пары в комментариях сразу же начали поздравлять их с 20-летием совместной жизни, а также отметили прекрасный внешний вид Примадонны.

Сам шоумен периодически выкладывает фотографии Пугачевой в своем аккаунте Instagram и не перестает восхищаться похорошевшей женой.

