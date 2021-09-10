Горняк22: 20 лет вместе: Алла Пугачева и Максим Галкин отмечают годовщину отношений

Максим Галкин и Алла Пугачева Фото: instagram.com/maxgalkinru

Пара популярной исполнительницы и известного шоумена уже много лет находится в центре внимания. На этот раз поводом для обсуждения стал новый ролик супругов в Tik-Tok

Сколько лет вместе Пугачева и Галкин

8 сентября Максим Галкин в своем аккаунте в Tik-Tok выложил новый ролик с Аллой Пугачевой, на котором они мило улыбаются под их первую совместную песню «Будь или не будь».

«Будь или не будь 20 лет спустя», – подписал свое видео шоумен.

Меньше чем за сутки ролик набрал почти 6 млн просмотров. Фанаты звездой пары в комментариях сразу же начали поздравлять их с 20-летием совместной жизни, а также отметили прекрасный внешний вид Примадонны.

«Алла Борисовна очень хорошо выглядит», «Рядом с хорошим мужем любая женщина будет прекрасна», «Пугачева такая красивая», «Алла выглядит моложе всех юных девушек», «Самая красивая пара на земле», «Просто шикарна», «Алла – краш», – пишут фолловеры Галкина в комментариях под видео.

Сам шоумен периодически выкладывает фотографии Пугачевой в своем аккаунте Instagram и не перестает восхищаться похорошевшей женой.

@maxgalkinru Будь или не будь 20 лет спустя ##будьилинебудь ##iwannabeyourslave ##галкинмаксим ##аллапугачева ##пугачеваалла ##mashup ##moneskin ♬ i wanna be or not be your slave – ᴍɪʟʟᴇɴɴɪᴀʟ ᴀᴇꜱᴛʜᴇᴛɪᴄꜱ

Как познакомились Пугачева и Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин познакомились в 2001 году на фестивале «Славянский базар». В то время певица еще была официальной женой Филиппа Киркорова, но супруги уже не жили вместе. К слову, именно Киркоров и познакомил Пугачеву с Галкиным. Об это сообщает Cosmopolitan.

На момент знакомства Алле Пугачевой было 52 года, а Максиму Галкину – 25 лет. Тогда общие знакомые пары даже не могли предположить, что этот роман перевернется во что-то большее. Известно, что их отношения начались с совместной песни «Будь или не будь» и клипа к ней.

Когда поженились Пугачева и Галкин

Официально свои отношения пара зарегистрировала в 2011 году. Для Галкина этот брак стал первым, а для Пугачевой – пятым. А в 2017 году супруги обвенчались в церкви.

В 2013 году у звездной пары родились двойняшки Гарри и Лиза. Дети появились на свет благодаря суррогатному материнству. Они подтолкнули родителей к внешним изменениям: маму – к похудению, а папу – к раскрытию творческого потенциала.

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