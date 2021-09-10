Горняк22: 25 случаев за 24 часа: ковидная смертность в Алтайском крае остается высокой

Скорая помощь. Коронавирус. Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Всего сейчас по краю развернуто 4 019 коек для больных коронавирусом, большинство из них подключены к кислороду. Свободными остаются чуть более тысячи мест

237 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Всего с начала пандемии на 9 сентября в регионе зарегистрировали 72 604 случая заражения ковидом, в том числе заразились 5 153 ребенка (+25 случаев за сутки), сообщает оперативный штаб региона.

Кроме того, за последние 24 часа в регионе умерли 25 больных ковидом, 20 – именно от вируса. Общее число летальных исходов за все время – 4 926.

При этом за эту неделю максимальное число погибших среди больных коронавирусом – по 27 человек – было уже дважды: 7 и 8 сентября.

В тяжелом и крайне тяжелом состоянии в ковидных госпиталях края находятся 529 человек. Из них 213 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

С подтвержденным коронавирусом в алтайских ковидных госпиталях сейчас лежат 2 637 пациентов.

Между тем 427 человек, переболевших коронавирусом, выздоровели за сутки. Всего переболели инфекцией 55 970 человек.

Прививаются от инфекции сейчас 649 тыс. жителей региона.

Новые случаи коронавируса за сутки

Барнаул – 66,

Бийск – 24,

Рубцовск – 19,

Алейск – 12,

Заринск, Новоалтайск и Павловский район – по 7,

Славгород, Зональный и Локтевский районы – по 6,

Алейский, Бийский, Топчихинский и Третьяковский районы – по 5,

Алтайский, Благовещенский, Змеиногорский, Калманский, Смоленский и Усть-Пристанский районы – по 4,

Немецкий национальный, Первомайский, Табунскийй, Тальменский и Усть-Калманский район – по 3,

Красногорский, Солтонский и Чарышский районы – по 2,

Бурлинский, Волчихинский, Ельцовский, Залесовский, Ключевской, Крутихинский, Михайловский, Новичихинский, Поспелихинский, Тогульский, Троицкий и Шелаболихинский районы – по 1.

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