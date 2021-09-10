Горняк22: Алтайский край оказался в лидерах по разводам в Сибири

Развод. Расставание. Любовь Фото: Pexels.com

В регионах Сибири стали чаще разводиться и жениться. Так, в среднем эти показатели выросли на 30% в первой половине года

Алтайский край занял второе место по числу разводов в Сибири за первое полугодие 2021 года: в регионе на 100 браков приходится 95 разводов, сообщает «Новосибирскстат». Такие же «успехи» продемонстрировала Кемеровская область.

На первом месте расположилась Республика Алтай, где на 100 регистраций брака отмечается 103 развода.

Всего в Алтайском крае за этот период было зарегистрировано 5,1 тыс. браков и 4,8 тыс. разводов, в Республике Алтай – 574 свадьбы и 589 распадов семей.

Третье место в рейтинге занял Красноярский край, где на сотню браков пришелся 91 развод. Далее следуют Томская область (100 новых семей на 86 разводов), Республика Хакасия (85 разводов на 100 свадеб), Новосибирская и Иркутская области (83 разрыва на 100 обменов кольцами).

На последнем месте в округе расположилась Республика Тыва, где разводятся реже всех: там на 100 браков пришлось всего 56 разводов.

В целом по Сибири на 100 браков происходит 87 расставаний. Всего в это время в СФО было зарегистрировано 43,9 тыс. браков, что на 27,7% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Разводов при этом также стало больше – на 32,4%.

Ранее сообщалось, что во Дворце бракосочетания Барнаула с начала года поженили тысячную пару.

ТОЛК