Горняк22: «Что за зверь?»: в Барнауле обнаружили гигантского паука

Паук Фото: Барнаул22

Многие барнаульцы в комментариях не на шутку испугались, отметив, что не хотели бы встретить такое существо в своем доме

Жители частного дома в нагорной части Барнаула на веранде обнаружили огромного паука, сообщает Barnaul22.

«Кто знает, что за зверь найден?» – спросили горожане.

В комментариях жители Алтайского края написали, что, скорее всего, это тарантул обыкновенный, у которого не смертельный яд, однако болезненный укус. При этом один из пользователей показал фото похожих пауков, отметив, что кадры сделаны в Заринском районе.

Ранее сообщалось, что змеи атаковали жителей садоводства под Барнаулом.

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