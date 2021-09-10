Горняк22: Обвиняемый в убийстве кузбасских школьниц прятал их тела под матрасами

Виктор Печерников Фото: скриншот видео kuzbass.sledcom.ru

9 сентября в Киселевске в районе Афонино хоронят обеих убитых педофилом девочек. Одну из них похоронят рядом с родным отцом

Обвиняемого в изнасиловании и убийстве двух десятилетних школьниц в Кемеровской области 41-летнего Виктора Пестерникова 9 сентября арестовали сроком на два месяца. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Мужчине уже предъявлено обвинение в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве двух детей.

Между тем стали известны некоторые детали преступления. По данным следствия, 6 сентября к стоявшему на остановке нетрезвому Пестерникову подошли две девочки и попросили семечек, чтобы покормить голубей. На это мужчина предложил им зайти в магазин и купить сладости и семечки. Кроме того, для себя он купил еще спиртного.

Затем мужчина убедил детей пойти к нему домой. Все вместе они пришли в арендованный им частный дом. Дети ели сладости, а мужчина пил алкоголь. В дальнейшем Пестерников изнасиловал школьниц и убил их.

«Мужчина задушил девочек, забросал их тела матрасами и ушел на работу», – сообщили в региональном следственном ведомстве.

Когда детей начали искать и задержали Пестерникова, тот во всем признался и показал, где спрятал тела убитых им детей.

9 сентября с девочками прощаются в родном Киселевске.

ТОЛК