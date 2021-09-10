Горняк22: Зарубившего родителей и младшую сестру подростка отправили в «психушку»

Топор Фото: pixabay.com

Жестокое убийство потрясло не только Урал, но и другие регионы страны. Сам подросток назвал причиной произошедшего конфликты с семьей

16-летнего подростка, который убил родителей и младшую сестру в Пермском крае, направили на принудительное лечение в психиатрическую клинику, сообщает местный следком.

Суд вынес такое решение из-за заключения экспертизы. Она показала, что в момент убийства своей семьи подросток «не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими». У молодого человека выявили хроническое психическое расстройство.

Психиатрическое лечение осужденному окажут в стационаре .

Напомним, шокирующее убийство произошло в начале марта 2021 года. В частном доме поселка Октябрьского подросток топором убил 42-летнюю мать и 41-летнего отца. Затем парень перевел себе с карты матери 10 тысяч рублей. Дождавшись, когда вернется из школы 12-летняя сестра, он также расправился и с ней. После этого он сбежал в Екатеринбург, где его и задержали.

Мотивом убийства семьи подросток назвал конфликты с родными.

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