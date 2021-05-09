Горняк22: Бесплатно барнаульцев на кладбища не повезут

В 2021 году в родительский день – 11 мая – в Барнауле не будут курсировать бесплатные автобусы до кладбищ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Напомним, в регионе продолжают действовать ограничительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19», гласит текст сообщения.

Желающие могут добраться до мест захоронения самостоятельно – на общественном транспорте. Возле кладбищ будут дежурить восемь поливочных машин для обеспечения горожан водой.

Барнаул

Алтайская правда