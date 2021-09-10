Горняк22: Топ-3 простых повседневных идей к Международному дню макияжа
Макияж Фото: Pixabay
В Международный день макияжа «Толк» подготовил подборку самых простых ежедневных макияжей, которые сможет сделать каждая девушка
Топ-3 простых повседневных макияжей
Ежедневный макияж за три минуты
Легкий ежедневный макияж за три минуты подойдет тем, кто не любит тратить много времени на косметику, но хочет выглядеть привлекательно и подчеркнуть свою красоту.
Школьный макияж
Макияж для школьниц – главная проблема, так как во многих учебных заведениях он запрещен. Альтернативой будет легкий незаметный макияж, который придаст коже яркость и свежесть.
Легкий макияж за 15 минут
Такой макияж сможет сделать абсолютно каждая девушка, потратив на это всего 15 минут. Плюс три дополнительные минуты на приклеивание ресниц, если это необходимо.
Что за праздник Международный день макияжа
Международный день макияжа (International Makeup Day) – неофициальный праздник. Его отмечают ежегодно 10 сентября. По всему миру его празднуют не только визажисты, но и модели, бьюти-блогеры и все женщины, которые не могут представить свою жизнь без средств для макияжа.
Горняк22: В Барнауле таксист спас девушку, которой угрожали двое парней с ножом
Такси. Авто Фото: pexels.com
Водитель такси рассказал, что часто сталкивается с такими ситуациями и знает, как на них реагировать. При этом он отметил, что всегда готов прийти на помощь
Ночью в Барнауле таксист помог девушке, которую захватили двое парней, сообщает «Инцидент Барнаул».
Горожанка рассказала, что рано утром 8 сентября возвращалась домой с работы. У подъезда к ней подошли двое парней и предложили познакомиться, на что она ответила отказом.
«Вскоре выяснилось, что ключи от дома я оставила на работе. Парни предложили вызвать такси и заодно по пути пообщаться. На первый взгляд они показались мне адекватными, и я с осторожностью согласилась», – сказала она.
По дороге девушка заметила, что автомобиль едет другой дорогой. Молодые люди ответили, что заедут на промежуточный адрес отдать какую-то вещь и поедут на место. Однако в приложении такси жительница Барнаула заметила, что промежуточных точек на карте нет. После этого она начала паниковать, но парни закрывали ей рот.
«Позже я увидела, что водитель внимательно через зеркало заднего вида смотрит на меня, такое ощущение, что я сказала ему все как есть взглядом, он мне подмигнул», – рассказывает она.
Подъехав к дому по адресу: ул. 2-я Строительная, 36, водитель заметил машину и остановился примерно в 100 метрах от нее, отказавшись подъезжать из-за якобы плохой дороги. Тогда пассажиры стали выходить из авто и тащить за собой девушку, которая просила о помощи. При этом один из них достал нож.
Таксист вышел из машины и брызнул в лицо перцовым баллончиком одному из них и повалил его на землю. Второй побежал к стоявшей рядом машине и уехал.
Рядом проезжала машина ППС, которая забрала одного из парней и девушку, а водитель такси поехал за автомобилем, на котором ехали остальные парни. Девушку довезли до дома. Теперь она ищет таксиста, чтобы поблагодарить его за помощь.
При этом в комментариях к публикации водитель такси, который спас пассажирку, принял благодарность от девушки, заявив, что «всегда готов помочь».
Ранее сообщалось, что в Барнауле трое парней избили водителя такси и угнали его Mitsubishi.