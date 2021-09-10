Горняк22: Топ-3 простых повседневных идей к Международному дню макияжа

Такси. Авто Фото: pexels.com

Водитель такси рассказал, что часто сталкивается с такими ситуациями и знает, как на них реагировать. При этом он отметил, что всегда готов прийти на помощь

Ночью в Барнауле таксист помог девушке, которую захватили двое парней, сообщает «Инцидент Барнаул».

Горожанка рассказала, что рано утром 8 сентября возвращалась домой с работы. У подъезда к ней подошли двое парней и предложили познакомиться, на что она ответила отказом.

«Вскоре выяснилось, что ключи от дома я оставила на работе. Парни предложили вызвать такси и заодно по пути пообщаться. На первый взгляд они показались мне адекватными, и я с осторожностью согласилась», – сказала она.

По дороге девушка заметила, что автомобиль едет другой дорогой. Молодые люди ответили, что заедут на промежуточный адрес отдать какую-то вещь и поедут на место. Однако в приложении такси жительница Барнаула заметила, что промежуточных точек на карте нет. После этого она начала паниковать, но парни закрывали ей рот.

«Позже я увидела, что водитель внимательно через зеркало заднего вида смотрит на меня, такое ощущение, что я сказала ему все как есть взглядом, он мне подмигнул», – рассказывает она.

Подъехав к дому по адресу: ул. 2-я Строительная, 36, водитель заметил машину и остановился примерно в 100 метрах от нее, отказавшись подъезжать из-за якобы плохой дороги. Тогда пассажиры стали выходить из авто и тащить за собой девушку, которая просила о помощи. При этом один из них достал нож.

Таксист вышел из машины и брызнул в лицо перцовым баллончиком одному из них и повалил его на землю. Второй побежал к стоявшей рядом машине и уехал.

Рядом проезжала машина ППС, которая забрала одного из парней и девушку, а водитель такси поехал за автомобилем, на котором ехали остальные парни. Девушку довезли до дома. Теперь она ищет таксиста, чтобы поблагодарить его за помощь.

При этом в комментариях к публикации водитель такси, который спас пассажирку, принял благодарность от девушки, заявив, что «всегда готов помочь».

Ранее сообщалось, что в Барнауле трое парней избили водителя такси и угнали его Mitsubishi.

ТОЛК