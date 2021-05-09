Горняк22: Истории вдов участников Великой Отечественной войны

Прочитав в «АП» о проекте по увековечиванию вдов участников Великой Отечественной войны, наши читатели присылают письма, где рассказывают истории своих матерей.

Подступили слёзы

«Когда я прочитал обращение, мое порядком уже изношенное старческое сердце забилось так, что готово было вырваться из груди, и к глазам подступили слезы, – пишет житель села Ворониха Ребрихинского района Иван Иванов. – Не дочитав до конца другие материалы газеты, я вспомнил военные годы, свою сиротскую судьбу, раньше времени постаревшую мать. И страшный ее рев, плач всех нас, ее детей, при получении похоронки на отца».

Очень много в Алтайском крае семей, где по женским судьбам прошлась война, сделав их горькими. В родне у Ивана Иванова четыре вдовы. Это его мама Татьяна Семёновна Иванова и родная ее сестра Акулина Семёновна Казакова, мама его жены Зоя Лукьянова, мама сватьи Анастасия Алексеевна Жданова.

«Я попросил о помощи свою сватью Веру Жданову, мать Ольги, которая живет в Крыму с моим сыном Сергеем, – рассказывает Иван Иванов. – И вот мы с ней уже целую неделю сидим на телефонах и сообщаем своим о предстоящем событии – об установлении памятника и о сборе денег на него».

Как работали мамы

«Две родные сестры Татьяна Иванова и Акулина Казакова жили и работали в Воронихе, а в поселке Ремок жила Анастасия Жданова с тремя детьми, – вспоминает Иван Иванов. – В поле сеяли вручную зерно, заборанивали его после на своих же коровах, косили поспевший хлеб, вязали снопы, возили и укладывали в скирду. А зимой подвозили на передвижную молотилку и уже обмолоченное зерно на быках везли на склад.

На фермах адски тяжелый был труд. Делалось всё вручную. Зимой доярки сами делали прорубь и поили там коров. Надоенное молоко ведрами на коромыслах носили в сепараторное отделение.

Наша мать работала постоянно в поле. Уходила туда сразу после угона коров на пастбище, а возвращалась уже после захода солнца или даже в сумерках. Если придет пораньше, то сама успеет подоить корову и сварить какой-нибудь суп к ужину. А вернувшись в потемках, лишь заглянет в сарай: подоена ли корова, зайдя в избу, посмотрит в чугун: есть ли в нем какая еда. Если что-то есть, быстро умоет лицо, съест две-три ложки и сразу же, не раздеваясь, ложится в постель. Не проходит и двух-трех минут, как она уже спит. На цыпочках подойдешь к ее постели, посмотришь на седеющие волосы – и из глаз градом польются слёзы…

Чуть только забрезжил рассвет, наша мама уже загремела подойником – пошла доить корову. Вернувшись со двора, будит нас с Лёшей и дает очередное задание на день…

В конце мая 1945 года была торжественная линейка, на которую пришли офицер с одним гражданским мужчиной и женщиной. Сообщили, что война завершилась. «Теперь ожидайте своих отцов с Великой Победой», – сказал он.

Но радовались не все дети, те, чья мать получила похоронку на отца, низко склонили головы и тихо плакали. Офицер стал их успокаивать, а двое гражданских начали из ящика вытаскивать бумажные листочки, на каждом из которых лежало по десять склеенных между собой карамелек. Этот день, этот подарок с конфетами я запомнил на всю жизнь».

От чистого сердца

«Рассказав о тяжелейшей жизни людей в далекие годы войны, мы вместе с Верой Ждановой обращаемся ко всем с просьбой оказать денежную помощь в создании памятника солдатским вдовам участников Великой Отечественной войны в Барнауле.

В этой акции уже приняли участие многие наши родные, живущие в других областях и краях страны. Вместе со взрослыми свой вклад вносят и дети. Нашей внучке Маше, которая учится в пятом классе, за школьные успехи дедушка с бабушкой подарили 200 рублей. Она отдала деньги маме со словами: «Возьми их и отошли на строительство памятника в Барнауле, ведь там будут значиться и мои прабабушки – баба Зоя, баба Настя, баба Таня».

А в Новосибирске, где живет наш сын Иван, его внучка Даша сказала: «Деда Ваня, вы с бабой Валей летом поедете в Ворониху, возьмите и меня тогда тоже с собой. Я уже купила семена цветов, мы с мамой посеем их, я буду за ними ухаживать. Они вырастут и зацветут, я сделаю два хороших букета. Мы заедем в Барнауле к памятнику солдатским вдовам, и я их там возложу в память о моих прабабушках».

Алтайская правда